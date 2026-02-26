Трехэтажное здание обрушилось на Ташкентской улице в Москве

Ночью 26 февраля на Ташкентской улице на юго-востоке Москвы обрушилось трехэтажное здание на территории автокластера. Об этом 360.ru сообщил сотрудник магазина «Автоэмали», расположенного в этом строении.

«Рухнула крыша, причины случившегося пока неизвестны. Пострадавших нет. Здание сейчас не функционирует, его обесточили. Из него вывозят сохранившиеся вещи», — сказал он.

Территорию вокруг места ЧП оценили. По предварительной информации, повреждения получили несколько автомобилей, которые находились рядом со строением.

Ранее стало известно, что в Бабушкинском районе столицы здание частично обрушилось во время капремонта. Не выдержали железобетонные плиты перекрытий между первым и вторым этажами.