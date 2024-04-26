Трех жителей Самарской области задержали по подозрению в организации подпольного казино | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:13 Трех жителей Самарской области задержали по подозрению в организации подпольного казино

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Сотрудники полиции Самарской области задержали трех местных жителей, которые подозреваются в организации подпольного игрового клуба. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным следствия, казино располагалось в одном из домов на Куйбышевской улице в Самаре. Во время обысков правоохранители изъяли оттуда стол для игры в покер, игровые фишки, игральные карты, видеокамеры.

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Отмечается, что в отношении мужчин возбудили уголовное дело.