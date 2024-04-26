Трех жителей Краснодарского края задержали по подозрению в телефонном мошенничестве | 360°

Происшествия 26 апреля 2024, 13:26 Трех жителей Краснодарского края задержали по подозрению в телефонном мошенничестве

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Сотрудники полиции Краснодарского края задержали трех местных жителей, которые помогали иностранцам обманывать жертв с помощью телефонного мошенничества. Об этом сообщил «Царьград».

По данным следствия, подозреваемые занимались подменой российских телефонных номеров на зарубежные. Они действовали по указанию анонимных кураторов за границей и регулярно меняли заблокированные сим-карты на новые.

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Отмечается, что против задержанных возбудили уголовное дело.