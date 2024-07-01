Трех рецидивистов задержали в Нижнем Новгороде по делу о квартирных кражах
Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде трех рецидивистов, подозреваемых в квартирных кражах. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, мужчины специализировались на кражах из элитных домов. К каждому преступлению они тщательно готовились, проводя слежку за жильцами.
Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
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