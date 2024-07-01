Трех рецидивистов задержали в Нижнем Новгороде по делу о квартирных кражах

Правоохранители задержали в Нижнем Новгороде трех рецидивистов, подозреваемых в квартирных кражах. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, мужчины специализировались на кражах из элитных домов. К каждому преступлению они тщательно готовились, проводя слежку за жильцами.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Испугались кошмарить бизнес — теперь он кошмарит нас

Автоинспекция Подмосковья назвала самые частые причины ДТП

Убить ради 500 рублей. Житель Иркутской области умер после отказа платить за шлагбаум

Льготная ипотека в России — все. Что будет с рынком?

Трамп подготовил месть преследовавшим его чиновникам после переизбрания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте