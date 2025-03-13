Трех курьеров наркошопов задержали на проспекте Большевиков в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали двух иностранцев и уроженца Сахалинской области по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Предполагаемых остановили на проспекте Большевиков. По версии следствия, мужчины, являясь курьерами онлайн-магазинов по продаже запрещенных веществ, оставляли «закладки».
В квартире одного из задержанных полицейские нашли свертки с наркотиком, упаковочный материал и весы. Возбуждено уголовное дело.
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