Трех курьеров наркошопов задержали на проспекте Большевиков в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали двух иностранцев и уроженца Сахалинской области по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Предполагаемых остановили на проспекте Большевиков. По версии следствия, мужчины, являясь курьерами онлайн-магазинов по продаже запрещенных веществ, оставляли «закладки».

В квартире одного из задержанных полицейские нашли свертки с наркотиком, упаковочный материал и весы. Возбуждено уголовное дело.

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