Трех иностранцев приговорили почти к 10 годам колонии за продажу наркотиков в Волгограде

Тракторозаводский суд Волгограда приговорил к срокам от 9,5 до 9,8 года лишения свободы трех граждан Таджикистана, которые распространяли наркотики в особо крупных размерах. Об этом сообщил сайт РИАЦ.

Отмечается, что мужчины устроились на работу в онлайн-магазин по продаже запрещенных веществ.

Как сообщил сайт «Новости Волгограда», подсудимые распределили товар на мелкие дозы и успели спрятать его в тайниках в Тракторозаводском районе, после чего их задержали.

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