Трех детей и двух взрослых спасли из пожара в пермских Березниках

Огонь охватил квартиру многоэтажного дома в городе Березники Пермского края. Происшествие случилось в понедельник, 24 марта, на улице Парижской Коммуны. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей регионального ГУ МЧС России.

По информации ведомства, загорелся диван и другие домашние вещи. Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и спасли травмированного мужчину, передав его затем медикам. С помощью специальных средств еще четырех человек, включая троих детей, эвакуировали на свежий воздух.

Пожар площадью пять квадратных метров потушили силами 11 огнеборцев и трех единиц техники. В результате возгорания погибших нет, пострадавшему оказана помощь. Сейчас проводятся проверки, устанавливаются причины возгорания.