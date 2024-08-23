Трех человек заключили под стражу по делу об убийстве заводчанина в Свердловской области

Трех жителей Свердловской области, среди которых — женщина с двумя детьми, заключили под стражу по делу об убийстве в Верхней Салде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городского суда.

Жертвой предполагаемых злоумышленников стал 59-летний рабочий завода. По предварительной информации, расправу совершили из-за долга в 600 тысяч рублей.

Как рассказал сайт Е1.ru, мужчину задушили, когда он вернулся с работы. Тело погибшего вывезли в старом холодильнике.

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Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Lu Hanxin/Xinhua

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