Трех человек заключили под стражу по делу об убийстве заводчанина в Свердловской области
Трех жителей Свердловской области, среди которых — женщина с двумя детьми, заключили под стражу по делу об убийстве в Верхней Салде. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городского суда.
Жертвой предполагаемых злоумышленников стал 59-летний рабочий завода. По предварительной информации, расправу совершили из-за долга в 600 тысяч рублей.
Как рассказал сайт Е1.ru, мужчину задушили, когда он вернулся с работы. Тело погибшего вывезли в старом холодильнике.
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