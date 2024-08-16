Трех человек задержали за оказание нелегальных банковских услуг в Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали трех человек, которые подозреваются в организации незаконной банковской деятельности в Нижегородской области. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые оказывали нелегальные банковские услуги другим фирмам. Они открывали счета для представителей фирм-клиентов и проводили кассовое обслуживание без лицензии и регистрации.

Отмечается, что за свои услуги фигуранты брали комиссию не менее 14%. В итоге их доход превысил 27 миллионов рублей.