Трех человек задержали за оказание нелегальных банковских услуг в Нижегородской области

Сотрудники полиции задержали трех человек, которые подозреваются в организации незаконной банковской деятельности в Нижегородской области. Об этом сообщило «Время Н» со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые оказывали нелегальные банковские услуги другим фирмам. Они открывали счета для представителей фирм-клиентов и проводили кассовое обслуживание без лицензии и регистрации.

Отмечается, что за свои услуги фигуранты брали комиссию не менее 14%. В итоге их доход превысил 27 миллионов рублей.

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