Трех человек задержали в Пскове по делу о поджоге петербургской квартиры

Правоохранители задержали в Пскове трех человек, подозреваемых в поджоге квартиры в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
По предварительным данным, компания приятелей в возрасте от 16 до 19 лет откликнулась на объявление в Сети с заданием: за 90 тысяч рублей предлагалось поджечь покрышки возле квартиры. Фигуранты выполнили условия и получили деньги.
Обошлось без пострадавших. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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