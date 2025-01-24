Трех человек задержали в Пскове по делу о поджоге петербургской квартиры

Правоохранители задержали в Пскове трех человек, подозреваемых в поджоге квартиры в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург » со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

По предварительным данным, компания приятелей в возрасте от 16 до 19 лет откликнулась на объявление в Сети с заданием: за 90 тысяч рублей предлагалось поджечь покрышки возле квартиры. Фигуранты выполнили условия и получили деньги.

Обошлось без пострадавших. Ущерб оценили в 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.