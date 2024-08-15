Трех человек задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности в Нижнем Новгороде

Сотрудники полиции Нижегородской области задержали трех человек, который оказывали различным фирмам нелегальные банковские услуги. Об этом сообщила «Нижегородская правда».

Подозреваемые осуществляли банковские операции без лицензии и регистрации. За свои услуги в качестве комиссии они брали не менее 14%. В результате незаконной банковской деятельности доход фигурантов превысил 27 миллионов рублей.

Отмечается, что правоохранители изъяли у них 1,5 миллиона рублей, печати, документы, банковские карты.

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