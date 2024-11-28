Трех человек спасли сотрудники МЧС из пожара в Тюмени

В Тюмени минувшей ночью в жилом доме загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Тверской области.

Пожар начался в одной из квартир на шестом этаже. Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли из здания трех человек. После этого с помощью восьми спецмашин и 22 человек личного состава пожар удалось потушить.

В результате возгорания пострадали два человека, их в состоянии средней тяжести доставили в больницу.