Трех человек, подозреваемых в стрельбе из окна квартиры, задержали в Петербурге

В Кировском районе Петербурга полицейские задержали трех человек по подозрению в стрельбе из пневматики из окон квартиры на бульваре Новаторов. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, на выстрелы пожаловалась 47-летняя жительница одного из домов. Она рассказала, что кто-то стреляет из пневматического оружия.

Правоохранители арестовали 19-летнюю уроженку Саратова и двоих неработающих петербуржцев — 20 и 23 лет.

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