Трава загорелась у Якутска на одном гектаре | 360°

Происшествия 06 мая 2024, 08:55 Трава загорелась у Якутска на одном гектаре МЧС: пожар на Зеленом Лугу у Якутска охватил площадь в 1 гектар МЧС Якутии

Читать 360 в

Крупный пожар тушат спасатели в Якутске. О ЧП с загоревшейся травой в местности Зеленый Луг сообщили в региональном главке МЧС.

Информация о происшествии поступило в ведомство около 11:10 по местному времени.

Реклама

«Предварительная площадь горения составляет 1 гектар», — уточнили в пресс-службе.

На место пожара направили 19 специалистов личного состава и три единицы техники Якутского пожарно-спасательного отряда.

В ближайшие дни в Якутске должны объявить особый противопожарный режим, отметило местное издание ЯСИА. Такая мера связана с появлением первых термических аномалий. По данным на 3 мая, специалисты выявили 26 термоточек.

Многие из них образовались их-за нелегальных сельхозпалов, подчеркнули журналисты.