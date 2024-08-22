Сегодня 14:35 Трассу в Тюменской области перекрыли из-за аварии
Движение на трассе Тюмень — Омск было полностью остановлено в Абатском районе в Тюменской области из-за автомобильной аварии. Об этом сообщил
Ura.ru со ссылкой на telegram-канал Информационного центра правительства региона.
Там отметили, что на автодороге Р-402, на 331-м километре, случилось ДТП. Движение полностью закрыто, поэтому водителям рекомендовали заранее планировать свой маршрут.
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