Трассу Тюмень — Ханты-Мансийск перекрыли из-за ДТП с двумя фурами

Дорожная авария с участием двух КамАЗов произошла в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.

По информации полицейских, большегрузы столкнулись на 827-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате правоохранителям пришлось перекрыть этот участок трассы, сейчас здесь ограничено движение транспортных средств.

На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.

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