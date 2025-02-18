Дорожная авария с участием двух КамАЗов произошла в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Об этом пишет сайт Ura.ru со ссылкой на представителей региональной Госавтоинспекции.
По информации полицейских, большегрузы столкнулись на 827-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. В результате правоохранителям пришлось перекрыть этот участок трассы, сейчас здесь ограничено движение транспортных средств.
На месте случившегося работают сотрудники экстренных служб.
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