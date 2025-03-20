«Трасса смерти» в ХМАО унесла жизни водителя и пассажира иномарки

Очередная авария с трагическими последствиями произошла на дороге Тюмень — Ханты-Мансийск, которую местные жители неофициально называют «трассой смерти». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию ХМАО.
Согласно данным ведомства, в Нефтеюганском районе столкнулись автомобили SHACMAN и Mitsubishi Outlander. Водитель и пассажир второй иномарки скончались на месте от полученных травм.
Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах ДТП.
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