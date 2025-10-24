Транспортные полицейские задержали вора на Ладожском вокзале в Петербурге

На Ладожском вокзале Петербурга транспортные полицейские раскрыли кражу личных вещей пассажира. Подозреваемым стал 58-летний безработный мужчина, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

В Санкт-Петербургском линейном управлении МВД России на транспорте сообщили, что инцидент произошел, когда 52-летний пассажир оставил наплечную сумку в общем тамбуре и ушел в уборную.

Полицейские быстро установили личность подозреваемого и задержали его. «Часть похищенных денежных средств фигурант успел потратить на личные нужды, однако основную часть имущества удалось вернуть законному владельцу», — сообщили в транспортной полиции.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. В настоящее время задержанный находится под стражей.