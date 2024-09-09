Трамвай вспыхнул на ходу из-за короткого замыкания в Нижнем Новгороде
Огонь охватил трамвай, который следовал по Комсомольской площади в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт «Время Н» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
По данным очевидцев, из кабины водителя пошел дым. Пламя удалось ликвидировать до прибытия спасателей.
Причиной появления огня стало короткое замыкание. Обошлось без пострадавших.
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