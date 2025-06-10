Трамвай сбил женщину в Петербурге

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошла авария, в которой пострадала женщина. Горожанку оперативно доставили в больницу, где врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. Об этом сообщил сайт Piter.TV со ссылкой на пресс-службу СПб ГУП «Горэлектротранс».
По данным ведомства, ДТП случилось около 13:25 на пересечении проспекта Испытателей и улицы Маршала Новикова. Женщина переходила пути на красный сигнал светофора и столкнулась с правым бортом движущегося трамвая. К счастью, под колеса транспортного средства она не попала.
На место происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции для выяснения всех обстоятельств случившегося. Из-за аварии движение трамваев было временно затруднено, однако к 14:09 его удалось восстановить.
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