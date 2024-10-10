Трамвай переехал пешехода в Челябинске
В Челябинске пешеход попал под трамвай в Ленинском районе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Мужчина переходил дорогу в неположенном месте на Новороссийской улице. Водитель трамвая не успел затормозить и сбил его. От полученных травм пешеход погиб на месте. Проводится проверка.
Строительство Северного обхода Лобни завершится к концу 2024 года
РЭО представил новейшую технику для вывоза ТКО на РЭФ-2024
Блиновской вернули арестованные банковские счета и имущество
Выставки и мастер-классы организовали для детей в библиотеке в Лобне
Вакцинация против гриппа в Ленинском округе продлится до 1 декабря
Многодетные семьи в Ленинском округе получили 80 земельных участков в 2024 году
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте