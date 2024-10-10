Трамвай переехал пешехода в Челябинске

В Челябинске пешеход попал под трамвай в Ленинском районе. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Мужчина переходил дорогу в неположенном месте на Новороссийской улице. Водитель трамвая не успел затормозить и сбил его. От полученных травм пешеход погиб на месте. Проводится проверка.

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