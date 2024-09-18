Тракторист из Удмуртии предстанет перед судом по обвинению в причинении ребенку смерти по неосторожности

Юкаменский районный суд Удмуртии рассмотрит дело тракториста, который обвиняется в причинении смерти малолетнему ребенку по неосторожности. Об этом сообщил сайт udm-info.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

По данным следствия, в мае этого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения пахал землю на тракторе МТЗ-80. В кабине он решил покатать маленьких детей. В какой-то момент включились почвофрезы и задели ребенка. От полученных ранений он скончался на месте.