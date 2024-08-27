Трактор и два авто загорелись в Удмуртии

В Удмуртии в субботу, 24 августа, горели сразу три транспортных средства. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС республики.

В частности, в селе Чур Як-Бодьинского района загорелся Hyundai. Пожар, предположително начался из-за разгерметизации топливной системы. В Ижевске на улице Железнодорожной из-за короткого замыкания вспыхнула Lada.

Также в деревне Забегалово Завьяловского района из-за повреждение электрооборудования загорелвсь кабина трактора Valtra. По предварительной информации, пожар начался из-за попадания остатков стеблей злаков на горячие поверхности выхлопной системы.

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