Трагедии не удалось избежать. Зажатая поездом женщина погибла на станции Красково

Женщина, которая оказалась зажата между поездом и платформой на станции Красково, погибла. О смерти пострадавшей сообщили в Западном межрегиональном СУТ СК .

В ведомстве отметили, что машинист поезда применял экстренное торможение и звуковой сигнал, однако избежать трагедии не удалось — человека зажало между составом и платформой. Травмы были смертельными.

Сейчас все обстоятельства и причины гибели женщины устанавливают сотрудники СК. Доследственная проверка продолжается.

Очевидец случившегося в беседе с 360.ru пояснил, что погибшая не успела залезть на платформу перед приближающимся поездом. А прибывшие медики констатировали смерть, на место вызывали МЧС, чтобы достать человека на платформу, заключил он.