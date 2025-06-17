Торгпредство России в Швеции атаковал беспилотник

Беспилотник сбросил пакет с краской перед торгпредством России в Швеции

Неизвестный беспилотник сбросил пакет с краской перед центральным входом в здание торгового представительства России в Швеции. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства в Стокгольме.

В ведомстве подчеркнули, что атака летательного аппарата произошла в ночь на вторник, 17 июня.

Дипломаты отметили, что это не первый случай подобного нападения на здания российской дипломатической миссии в Швеции, которое угрожает безопасности сотрудников и причиняет ущерб.

«Шведские власти в очередной раз не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств. Настаиваем на выправлении такой ситуации», — добавили в пресс-службе.

В конце мая неизвестный беспилотник сбросил емкость с краской перед зданием посольства России в Швеции. В ведомстве заявили, что подобные атаки идут уже более года, но обращения в Министерство иностранных дел страны или в полицию никакого эффекта не дали.

Дипломаты добавили, что власти принимающей страны полностью проигнорировали все нормы международного права, а также Венскую конвенцию 1961 года по обеспечению безопасности иностранных дипломатических миссий.