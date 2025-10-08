Толпы пассажиров скопились на станции «Отрадное» из-за сбоя на серой ветке в метро Москвы

Поезда следуют с задержкой на серой ветке в московском метро. Причиной, предположительно, стал сбой. Но точная причина пока остается неизвестной. Пассажиры жалуются на длительное ожидание составов.

Также на сбой пожаловались подписчики 360.ru. По словам одной из пассажирок, ситуация на станции «Петровско-Разумовская» не такая тяжелая, как в «Отрадном» — такого столпотворения нет — однако ждать поезд действительно приходится дольше обычного.