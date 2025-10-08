Толпы пассажиров скопились на станции «Отрадное» из-за сбоя на серой ветке в метро Москвы
Сбой произошел на серой ветке метро Москвы утром 8 октября
Поезда следуют с задержкой на серой ветке в московском метро. Причиной, предположительно, стал сбой. Но точная причина пока остается неизвестной. Пассажиры жалуются на длительное ожидание составов.
Ожидание занимает примерно 15 минут, рассказали очевидцы Telegram-каналу «Осторожно, Москва». Из-за этого на платформе станции «Отрадное» из-за этого скопились толпы людей.
Также на сбой пожаловались подписчики 360.ru. По словам одной из пассажирок, ситуация на станции «Петровско-Разумовская» не такая тяжелая, как в «Отрадном» — такого столпотворения нет — однако ждать поезд действительно приходится дольше обычного.
В департаменте транспорта ситуацию пока никак не комментировали.
В минувшую среду, 1 октября, сбой произошел на Кольцевой линии подземки. Причиной стало нахождение человека на путях. Из-за этого пришлось временно увеличить интервалы движения поездов по часовой стрелке.