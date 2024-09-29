ТК «Синегорье» эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы

Торговый комплекс «Синегорье» и автовокзал эвакуировали в Челябинске из-за террористической угрозы. Об этом сообщило Ura.ru .

По информации источника, из здания торгового центра выводили посетителей, а место оцепили силовики. По предварительным данным, эвакуацию начали из-за обнаружения подозрительной сумки.

В главке МЧС по Челябинской области заявили, что вызов оказался ложным и помощь профильных специалистов не понадобилась.

В июле стало известно, что под суд в Челябинской области пойдет мужчина, который в состоянии алкогольного опьянения писал о якобы заложенных бомбах в школах и детсадах. Следователи установили, что в ноябре 2023 года он совершил не менее девяти звонков в службу 112.

Против мужчины завели дело о ложных сообщениях об акте терроризма. Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся.