Тюменского бизнесмена осудили за организацию поджога магазина конкурентки

Суд в Тюмени вынес приговор 30-летнему бизнесмену, заказавшему поджог магазина своей конкурентки. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что двое мужчин, один из которых уже имеет судимость, намеренно устроили пожар в торговой точке по поручению третьего лица. Они забросали помещение бутылками с зажигательной смесью. Ущерб оценили в 1,8 миллиона рублей.

Организатору преступления назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы. Исполнители получили по четыре и семь месяцев колонии.

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