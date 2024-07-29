Тюменские полицейские задержали курьера с крупной партией наркотиков

Сотрудники полиции Тюменской области задержали мужчину, который перевозил более четырех килограммов запрещенных веществ. Об этом сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

По данным ведомства, инспекторы остановили автомобиль, за рулем которого был 28-летний житель Мурманской области. В ходе осмотра они обнаружили четыре полимерных пакета с наркотиками. За их перевозку курьеру обещали заплатить два миллиона рублей.

Отмечается, что против мужчины возбудили уголовное дело.

Психологические костыли. Зачем британки принялись закапывать сосиски перед свадьбой

Бомбардировка любовью. Как люди попадают в секты

Фейк об убийстве детей в Донбассе в 2014-м ради «даты памяти» опровергли

Олимпиада по Шпенглеру. Почему субботнее шоу кажется нам провинциальным

Латиноамериканские страсти. Как прошли президентские выборы в Венесуэле и что теперь будет

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте