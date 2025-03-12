Тюменку приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство подруги

В Ялуторовске женщина убила подругу, ударив ее ножом 42 раза. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе СК по Тюменской области.

Сообщается, что между женщинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемая схватилась за нож и ударила им приятельницу не менее 42 раз.

Суд приговорил обвиняемую к восьми годам лишения свободы и обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,9 миллиона рублей.