Тюменку приговорили к 8 годам тюрьмы за убийство подруги
В Ялуторовске женщина убила подругу, ударив ее ножом 42 раза. Об этом Ura.ru рассказали в пресс-службе СК по Тюменской области.
Сообщается, что между женщинами произошел конфликт, в результате которого подозреваемая схватилась за нож и ударила им приятельницу не менее 42 раз.
Суд приговорил обвиняемую к восьми годам лишения свободы и обязал ее выплатить компенсацию морального вреда в размере 1,9 миллиона рублей.
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