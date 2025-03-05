Тюменец предстанет перед судом в Томске за убийства, совершенные в 90-х

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 58-летнего жителя Тюмени, передали в суд Томска для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в убийствах почти 30-летней давности, сообщило Ura.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
По версии следствия, в 1996 году фигурант, являясь участником криминальной группировки, открыл огонь по противнику своего товарища. Пострадавший скончался в больнице.
В декабре 1998 года обвиняемый вновь совершил преступление. Он расстрелял знакомого во время ссоры.
Предполагаемый злоумышленник признал свою вину. На время следствия его заключили под стражу.
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