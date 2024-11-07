Тюменец пойдет под суд за нападение на женщин в ЯНАО

В ЯНАО пройдет суд над 30-летним жителем Тюменской области, который совершил нападение на двух женщин. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по округу.
Еще в августе этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы, стал угрожать ей ножом, а затем напал на ее подругу.
Тюменца обвинили в попытке убийства. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и все материалы передали в суд.
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