Тюменец пойдет под суд за нападение на женщин в ЯНАО

В ЯНАО пройдет суд над 30-летним жителем Тюменской области, который совершил нападение на двух женщин. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по округу.

Еще в августе этого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ворвался в квартиру бывшей сожительницы, стал угрожать ей ножом, а затем напал на ее подругу.

Тюменца обвинили в попытке убийства. Правоохранители завершили расследование уголовного дела и все материалы передали в суд.