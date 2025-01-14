Тигр растерзал женщину в Непале

Тигр растерзал 50-летнюю женщину рядом с национальным парком Бардия в Непале. Об этом сообщило издание The Rising Nepal .

Хищник напал на Падамкалу Тапу в воскресенье, 12 января. Женщина пасла скот в лесу Бакува в муниципалитете Тхакурбаба, расположенном в округе Бардия провинции Лумбини, недалеко от границы национального парка.

Управление нацпарка установило личность погибшей. При этом неизвестно, будут ли предприняты какие-то действия в отношении агрессивного хищника.

Парк, рядом с которым произошло нападение тира, является крупнейшей охраняемой природной зоной Непала, чью территорию человеческая деятельность почти не затронула.

Ранее в пригороде Владивостока амурский тигр через горнолыжную трассу проник на территорию базы отдыха, но потом вернулся в лес.

До этого в Приморском крае сотрудники национального парка «Земля леопарда» совместно с Охотнадзором поймали амурского тигра, нападающего на домашних животных в населенных пунктах.