Tesla попала в ДТП на западе Москвы

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.
«ДТП произошло около 20:30. На дороге столкнулись Toyota и электромобиль Tesla. Предварительно известно о трех пострадавших», — отметил он.
Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.
По данным столичного дептранса, столкновение двух машин произошло в районе дома № 30. На месте находятся оперативные службы Москвы.
Водителей также предупредили, что автомобильное движение в этом районе затруднено, поэтому нужно выбирать пути объезда. Обстоятельства ДТП уточняются.
В пресс-службе МЧС подтвердили данные о трех пострадавших. Всех получивших травмы передали врачам.
Ранее авария с участием трех иномарок произошла в Шмитовском проезде столицы. Дорогу не поделили две Toyota и электромобиль Tesla. Водителя одной из иномарок госпитализировали.
Казахстан начал задерживать фуры российских грузоперевозчиков
Банда мигрантов предстала перед судом на Урале
Хирургу из Лобни вручили свидетельство на социальную ипотеку
Японию призвали пересмотреть враждебный к России курс
В Севастополе простились с погибшей при обстреле ВСУ воспитательницей
Автоинспекторы в Одинцове напомнили детям правила дорожного движения
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте