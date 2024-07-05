Tesla попала в ДТП на западе Москвы

Источник 360.ru: Toyota и Tesla столкнулись в Москве, пострадали три человека

Два автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве. По предварительным данным, в результате аварии пострадали три человека, сообщил источник 360.ru.

«ДТП произошло около 20:30. На дороге столкнулись Toyota и электромобиль Tesla. Предварительно известно о трех пострадавших», — отметил он.

Сейчас на месте происшествия работают медики и сотрудники ГИБДД.

По данным столичного дептранса, столкновение двух машин произошло в районе дома № 30. На месте находятся оперативные службы Москвы.

пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС/Telegram
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пресс-служба МЧС
Фото: пресс-служба МЧС/Telegram
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Водителей также предупредили, что автомобильное движение в этом районе затруднено, поэтому нужно выбирать пути объезда. Обстоятельства ДТП уточняются.

В пресс-службе МЧС подтвердили данные о трех пострадавших. Всех получивших травмы передали врачам.

Ранее авария с участием трех иномарок произошла в Шмитовском проезде столицы. Дорогу не поделили две Toyota и электромобиль Tesla. Водителя одной из иномарок госпитализировали.

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