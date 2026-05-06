Тепловоз столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Пензе

В Пензе на железнодорожном переезде, расположенном на улице Аустрина, произошло ДТП. В среду, 6 мая, в 0:05 тепловоз «ТГМ-6» в составе из 27 вагонов столкнулся с автомобилем Toyota Rav 4. Об этом сообщила «Пенза-пресс».
Водитель легкового автомобиля, 33-летний мужчина, получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен. Его пассажир, 43-летняя женщина, была госпитализирована.
По факту аварии проводится проверка, сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
