Тепловоз сбил 42-летнего жителя Ленобласти в Выборгском районе Петербурга

На железнодорожной станции «Парнас» в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло трагическое происшествие: тепловоз сбил 42-летнего жителя Ленинградской области. Об этом написала Neva.Today .

По предварительным данным пресс-службы Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, мужчина переходил пути на красный свет и из-за наушников не услышал сигналов машиниста. Несмотря на экстренное торможение, избежать столкновения не удалось.

Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.