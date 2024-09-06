Теплоходы под флагами России и государства Белиз столкнулись в Ростовской области

В Ростовской области на реке Дон произошло столкновение российского теплохода и теплохода под флагом государства Белиз из Центральной Америки. Об этом написала rostovgazeta.ru со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что капитаны пытались разойтись, но в какой-то момент один теплоход буквально завалился на другой. Разлива топлива не произошло.

Информации о пострадавших не поступало.

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