Тело восьмилетнего ребенка, провалившегося под лед полгода назад, нашли в Сургуте

Тело ребенка обнаружили в Сургуте в реке Обь. Происшествие случилось в районе ГСК «Нептун». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на представителей ГИМС МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По информации специалистов, погибшим оказался восьмилетний мальчик, который провалился под лед в январе этого года.

«Тело было доставлено на причал ГСК "Нептун". В результате проведенных мероприятий установлено, что найдено тело ребенка, 2017 года рождения, провалившегося под лед 13 января 2025 года в городе Сургуте», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Тело мальчика обнаружили очевидцы — оно плыло по течению. Сотрудники МЧС призвали родителей быть бдительными и не отпускать детей на водоемы без присмотра.