Тело школьника обнаружили на пепелище бани в Челябинской области

Отдых компании подростков в бане в Челябинской области обернулся трагедией. Строение оказалось охвачено огнем, сообщил сайт «Курс дела» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось в городе Миасс. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 32 квадратных метра. Двое школьников успели выбежать на улицу, однако их 13-летнему товарищу повезло меньше.

Тело юноши обнаружили при тушении возгорания. Организована проверка.

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