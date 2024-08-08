Тело школьника обнаружили на пепелище бани в Челябинской области

Отдых компании подростков в бане в Челябинской области обернулся трагедией. Строение оказалось охвачено огнем, сообщил сайт « Курс дела » со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Происшествие случилось в городе Миасс. Согласно данным ведомства, огонь распространился на площади 32 квадратных метра. Двое школьников успели выбежать на улицу, однако их 13-летнему товарищу повезло меньше.

Тело юноши обнаружили при тушении возгорания. Организована проверка.