Тело рекордсмена Гиннесса выловили в Каспийском море

В Каспийском море нашли тело жителя Лянкяранского района Нуведи Алескера Гасанзаде, включенного в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом сообщило азербайджанское агентство АПА .

В семилетнем возрасте Гасанзаде победил на спортивных соревнованиях в Москве, когда обновил мировой рекорд. Юный атлет дотянулся руками до ног 3000 раз за один час 44 минуты 25 секунд, лежа на спине.

Кроме того, Гасанзаде стал первым в мире ребенком, чье имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса и зарегистрировали в качестве почетного члена.

После рекорда в Москве мальчик вернулся на родину, в поселок Ашагы. Он и дальше продолжал вести спортивный образ жизни. Погиб он в море, рядом с которым и вырос.

Правоохранители планируют выяснить, была ли его смерть атлета несчастным случаем или связана с иными причинами. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Районная прокуратура также начала проверку.