Тело пропавшей в Рязани 15-летней девочки нашли в Солдатском пруду

Пропавшая в Рязани 15-летняя девочка погибла. Ее тело нашли в Солдатском пруду, сообщили в региональном СУ СК.

Девочка пропала 27 июня. Было известно, что она пошла купаться на Солдатский пруд, но домой не вернулась. На следующий день по факту исчезновения подростка возбудили уголовное дело.

Поиски школьницы шли несколько дней. Пропавшую искали в том числе водолазы МЧС. Обнаружить тело удалось 3 июля. Точную причину ее смерти установят в ходе судебно-медицинской экспертизы.

В ведомстве отметили, что Солдатский пруд, где отдыхала погибшая, не предназначен для купания.

Сейчас расследование продолжается. Следователи устанавливают все обстоятельства гибели подростка.

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