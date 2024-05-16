Тело пропавшей три дня назад в Ульяновской области девочки нашли в овраге | 360°

Происшествия 16 мая 2024, 02:28 Тело пропавшей три дня назад в Ульяновской области девочки нашли в овраге СК: в Ульяновской области нашли тело пропавшей три дня назад 12-летней девочки РИА «Новости»

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Пропавшую три дня назад в Ульяновской области 12-летнюю девочку с особенностями развития обнаружили мертвой в овраге лесного массива. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление СК РФ.

«В результате проводимых мероприятий тело пропавшей девочки было обнаружено в овраге лесного массива», — говорится в сообщении ведомства.

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О гибели ребенка также сообщило местное подразделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Следствие установило, что девочка пропала во время прогулки 12 мая около 14:00 в селе Славкино. Следователи выехали на место сразу после поступления заявления от матери ребенка. По информации отряда «ЛизаАлерт», к поискам подключились добровольцы из шести регионов, штаб работал круглосуточно.