Тело пропавшего в тайге вахтовика нашли в Тюменской области

В Тюменском регионе завершились поиски пропавшего работника нефтяной промышленности, начавшиеся еще 28 июня. Об этом написал nashgorod.ru .

Вахтовик исчез из рабочей зоны на производственной площадке Юганской площадки и перестал поддерживать связь с коллегами. Недельные усилия поисковых групп, состоящих из представителей службы спасения и полицейских, увенчались обнаружением тела мужчины в отдаленных лесных массивах Уватского района.

Местность, где велись интенсивные поиски, отличалась сложной проходимостью и густой растительностью, что затрудняло проведение операции. Предварительная версия произошедшего предполагает, что мужчина самостоятельно покинул рабочее место и углубился в лес.

Окончательные причины случившегося устанавливаются компетентными органами.