Тело пропавшего в ноябре мужчины вытащили из Волги

В Тверской области из Волги вытащили тело мужчины, который пропал в ноябре. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.

Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь с родственниками еще в ноябре. Поиски не дали результатов. Тело пропавшего нашли в водоеме на территории Кимрского района.

Криминалисты при первичном осмотре не нашли видимых телесных повреждений. Точная причина смерти мужчины станет известна после судебно-медицинской экспертизы. По факту гибели жителя Тверской области проводится проверка, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее тело женщины достали из Москвы-реки в Коломне. Выяснилось, что погибшая вместе с мужем решили порыбачить и перевернулись в лодке. Семейная пара вышла на воду несмотря на закрытие речной навигации.