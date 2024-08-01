Тело погибшей достали из-под завалов в Нижнем Тагиле

МЧС: тело погибшей женщины достали из-под завалов здания в Нижнем Тагиле

Фото: РИА «Новости»

Спасатели обнаружили и извлекли из-под обломков тело погибшей женщины на месте ЧП в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сильный взрыв, который привел к обрушению двух подъездов дома, произошел утром 1 августа. Местные жители в беседе с 360.ru ранее отмечали, что чувствовали сильный запах газа незадолго до случившегося.

Кроме того, появлялись данные о том, что в соседнем здании видели двух мужчин в форме газовой службы. Одна из женщин, которая видела их, заявила, что они выглядели подозрительно. По данным Shot, эту информацию теперь проверяют.

Также по факту случившегося возбудили уголовное дело. В Минздраве сообщили о семи госпитализированных. Трое — в тяжелом состоянии.

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