Тело отравившейся угарным газом женщины два дня пролежало в доме под Саратовом

Телеканал « Саратов 24 » сообщил о двух смертельных пожарах, зафиксированных в регионе. Первый произошел в селе Ивановка Ивантеевского района.

По данным МЧС РФ, пламя охватило деревянный дом на площади 40 квадратных метров. На пепелище строения спасатели обнаружили тело 84-летнего мужчины.

Кроме того, в частном доме поселка Советское была найдена мертвой 58-летняя женщина. Потерпевшая скончалась из-за отравления угарным газом. Ее труп пролежал в жилище два дня.

Проводится проверка.