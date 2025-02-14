Тело отравившейся угарным газом женщины два дня пролежало в доме под Саратовом
Телеканал «Саратов 24» сообщил о двух смертельных пожарах, зафиксированных в регионе. Первый произошел в селе Ивановка Ивантеевского района.
По данным МЧС РФ, пламя охватило деревянный дом на площади 40 квадратных метров. На пепелище строения спасатели обнаружили тело 84-летнего мужчины.
Кроме того, в частном доме поселка Советское была найдена мертвой 58-летняя женщина. Потерпевшая скончалась из-за отравления угарным газом. Ее труп пролежал в жилище два дня.
Проводится проверка.
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