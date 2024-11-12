Тело мужчины обнаружили в сгоревшей машине в Удмуртии
В Вавожском районе в сгоревшем авто нашли тело мужчины, следователи начали проверку по данному факту. Об этом сообщил izhlife.ru со ссылкой на СУ СКР по Удмуртии.
По предварительной версии, водитель ехал на своем ВАЗ-2107 в соседнюю деревню, но застрял в грязи. Не сумев самостоятельно вытолкать машину, он решил отдохнуть в ней с зажженной сигаретой.
Скорее всего, именно неосторожность при курении и стала причиной смертельного пожара. Отмечается, что погибшему было 53 года, через два дня он должен был праздновать свой очередной день рождения.
Более 90 сотрудников МВД наградили ко Дню полиции в Щелкове
Студенты из Красногорска приняли участие в региональном слете волонтеров
Горелкин призвал перевести под юрисдикцию РФ сервисы бронирования отелей
Студенческая акция «Твой вклад в общее дело» прошла в Красногорске
В НАТО заявили о страхе перед российским ядерным оружием
Госдума приняла закон о запрете пропаганды чайлдфри
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте