Тело мужчины обнаружили на пепелище вагончика-бытовки в ХМАО

Смертельный пожар произошел на территории предприятия в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отряд МЧС РФ.

Согласно данным ведомства, загорелись вагончик и автомобиль Toyota Avensis. К моменту прибытия спасателей бытовка была полностью охвачена огнем.

На пепелище специалисты обнаружили тело мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося.

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