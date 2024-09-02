Тело мужчины обнаружили на пепелище вагончика-бытовки в ХМАО
Смертельный пожар произошел на территории предприятия в Нижневартовске (ХМАО). Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на городской отряд МЧС РФ.
Согласно данным ведомства, загорелись вагончик и автомобиль Toyota Avensis. К моменту прибытия спасателей бытовка была полностью охвачена огнем.
На пепелище специалисты обнаружили тело мужчины. Выясняются обстоятельства случившегося.
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