Тело мужчины обнаружили на пепелище дома в Удмуртии

Смертельный пожар произошел в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, огонь охватил одноэтажный деревянный дом и хозяйственные постройки в деревне Старый Березняк. Пламя распространилось на площади 136 квадратных метров.

После ликвидации возгорания спасатели занялись разбором завалов. На пепелище строения был обнаружен труп 63-летнего хозяина дома. Проводится проверка.

