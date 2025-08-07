Тело мужчины обнаружили на пепелище дома в Удмуртии
Смертельный пожар произошел в Можгинском районе Удмуртии. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу УМЧС РФ по региону.
Согласно данным ведомства, огонь охватил одноэтажный деревянный дом и хозяйственные постройки в деревне Старый Березняк. Пламя распространилось на площади 136 квадратных метров.
После ликвидации возгорания спасатели занялись разбором завалов. На пепелище строения был обнаружен труп 63-летнего хозяина дома. Проводится проверка.
