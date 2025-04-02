Тело мужчины обнаружили на пепелище частного дома в Пермском крае

Смертельный пожар произошел в деревне Бахаревка Пермского края. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

Согласно данным ведомства, пламя охватило 50 квадратных метров частного дома. На пепелище обнаружили тело мужчины 1988 года рождения.

В ликвидации огня были задействованы 24 спасателя и четыре единицы техники. Известно, что из-за плохой дороги и работ по проведению газа не все специалисты смогли оперативно добраться до места. Проводится проверка.